В полуфинале турнира серии WTA‑500 в Вашингтоне Александра Эала (28‑я ракетка мира) из Филиппин переиграла японку Наоми Осаку (13) в двух сетах — 6:4, 6:2.

Александра Эала globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 16 минут. Эала не выполнила ни одного эйса и не допустила двойных ошибок, при этом реализовав 4 брейк‑пойнта из 12.

Осака отметилась 5 эйсами и допустила 5 двойных ошибок. Японка также реализовала 1 брейк‑пойнт из 4.

В решающем матче Эала встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая ранее выбила из турнира россиянку Диану Шнайдер.