Дальше Шнайдер и старшую Уильямс ждут победительницу противостояния Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань — Анна Данилина/Лейла Фернандес.

Их соперницы подали навылет 2 раза, сделали столько же двойных ошибок, а также реализовали 2 брейк‑пойнта из 6.

За время матча Шнайдер/Уильямс сделали 2 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк‑пойнта из 10.

Они за почти полтора часа переиграли дуэт Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) со счётом 6:3, 6:4.

Россиянка Диана Шнайдер и знаменитая американка Винус Уильямс уверенно пробились во второй круг парного турнира серии WTA‑500 в Вашингтоне.

2.89

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