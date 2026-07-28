Россиянка Диана Шнайдер и знаменитая американка Винус Уильямс уверенно пробились во второй круг парного турнира серии WTA‑500 в Вашингтоне.
Они за почти полтора часа переиграли дуэт Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) со счётом 6:3, 6:4.
За время матча Шнайдер/Уильямс сделали 2 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк‑пойнта из 10.
Их соперницы подали навылет 2 раза, сделали столько же двойных ошибок, а также реализовали 2 брейк‑пойнта из 6.
Дальше Шнайдер и старшую Уильямс ждут победительницу противостояния Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань — Анна Данилина/Лейла Фернандес.