Россиянка Людмила Самсонова (70‑я ракетка мира) в напряжённой борьбе прошла первый круг на турнире серии WTA‑500 в Вашингтоне.
Она переиграла американку Мэдисон Киз (22) со счётом 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 22 минуты.
За это время Самсонова сделала 5 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и сумела реализовать 3 брейк‑пойнта из 12.
Киз подала навылет 10 раз, сделала 7 двойных ошибок, а также реализовала 3 из 6 заработанных брейк‑пойнтов.
Следующей соперницей Самсоновой станет победительница пары Джульета Пареджа (США) — Ван Синьюй (Китай).