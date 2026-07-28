Россиянка Людмила Самсонова (70‑я ракетка мира) в напряжённой борьбе прошла первый круг на турнире серии WTA‑500 в Вашингтоне.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Она переиграла американку Мэдисон Киз (22) со счётом 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 22 минуты.

За это время Самсонова сделала 5 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и сумела реализовать 3 брейк‑пойнта из 12.

Киз подала навылет 10 раз, сделала 7 двойных ошибок, а также реализовала 3 из 6 заработанных брейк‑пойнтов.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница пары Джульета Пареджа (США) — Ван Синьюй (Китай).