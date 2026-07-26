18-летняя австрийская теннисистка Лилли Таггер завоевала свой дебютный титул на уровне WTA, став победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

Лилли Таггер globallookpress.com

В решающем матче за трофей 74-я ракета мира нанесла поражение представительнице Украины Дарье Снигур, занимающей 54-ю строчку мирового рейтинга, со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Финальное противостояние продолжалось на корте 1 час 30 минут.

За это время австриячка продемонстрировала уверенную игру на подаче, совершив девять эйсов при двух двойных ошибках, и показала высокую эффективность на приеме, реализовав четыре брейк-пойнта из восьми возможных. Снигур лишь один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сумела за весь матч реализовать только один брейк-пойнт из трех предоставленных возможностей.