Сербский теннисист Новак Джокович порассуждал на тему возможного завершения карьеры.

Новак Джокович globallookpress.com

«Существует категория спортсменов, которые хотят уйти на пике, другая — те, кто вынужден завершить карьеру, потому что тело перестаёт их слушаться, и третья — те, кого просто побеждают соперники, и они осознают, что больше не могут продолжать. Или же это всё вместе взятое. Честно говоря, меня поражает, когда я слушаю величайших атлетов всех времён и то, как они справлялись с этим процессом.

Андре Агасси, безусловно, один из величайших. Он участвовал в моём документальном фильме и сказал: "Я не знаю, когда для Новака наступит конец, но уверен, что, когда это случится, это произойдёт быстро". Думаю, он прав. Конечно, я бы солгал, если бы сказал, что у меня не бывает таких мыслей. Они есть. И я не знаю, существует ли идеальный способ уйти на пенсию. Поэтому я продолжаю стараться получать удовольствие от соревнований, а об остальном поговорим позже», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Ранее сообщалось о том, что сербский теннисист снялся с розыгрыша «Мастерса» в Монреале.