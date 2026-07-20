Чешская теннисистка Алиса Октябрева завершила выступление на домашнем турнире категории WTA-250 в Праге. Действующая чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» и 403-я ракетка мира не сумела преодолеть барьер первого раунда, уступив представительнице Франции Осеан Доден (362-й номер рейтинга).

Алиса Октябрева globallookpress.com

Матч, в котором Октябрева принимала участие благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card), завершился со счетом 3:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут. За это время Алиса четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла два гейма на приеме из шести возможных. Француженка отметилась двумя эйсами при пяти двойных ошибках и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге грунтовых соревнований в Праге Осеан Доден встретится с победительницей противостояния между хорваткой Антонией Ружич и местной теннисисткой Доминикой Шальковой.