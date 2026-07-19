Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Чехии Анастасия Детюк стали победительницами грунтового турнира категории WTA-250 в румынском городе Яссы в парном разряде.

Ирина Хромачева globallookpress.com

В финальном поединке соревнований интернациональный дуэт в трех сетах сломил сопротивление тандема Алина Чараева / Жибек Куламбаева (Армения / Казахстан). Напряженная встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась волевой победой Хромачевой и Детюк со счетом 4:6, 6:2, 10:5.

За завоеванный титул на турнире в Румынии теннисистки гарантировали себе 11,83 тысяч евро призовых на двоих, а также заработали по 250 рейтинговых очков в зачет парного рейтинга WTA.