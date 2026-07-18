Чешская теннисистка Каролина Мухова сообщила, что перенесла хирургическое вмешательство и вынуждена на некоторое время приостановить выступления в туре.

Каролина Мухова globallookpress.com

«Мне пришлось пройти небольшую операцию, которая выведет меня из игры на несколько недель. Все прошло хорошо, и я уже работаю над восстановлением здоровья. Спасибо за все сообщения и поддержку. Скоро вернусь», — написала Мухова на своей странице в соцсетях.

Напомним, на прошедшем Уимблдоне-2026 Мухова добилась лучшего результата в карьере на травяных мейджорах, добравшись до финала. В решающем поединке за титул Каролина в упорной борьбе уступила своей соотечественнице Линде Носковой (12-й номер рейтинга) со счетом 2:6, 7:5, 3:6.