Итальянский теннисист Лучано Дардери стал первым финалистом грунтового турнира категории АТР-250 в шведском Бостаде.

Лучано Дардери globallookpress.com

В полуфинальном матче спортсмен, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, в трех сетах сломил сопротивление представителя Парагвая Даниэля Вальехо (71-я ракетка мира). Напряженное противостояние продолжалось без одной минуты три часа и завершилось со счетом 6:4, 6:6 (11:13), 6:3.

Для 24-летнего Дардери этот выход в финал стал седьмым в карьере на турнирах под эгидой АТР и третьим в текущем сезоне-2026. В решающем матче за главный трофей соревнований итальянский теннисист поспорит с победителем второго полуфинала, в котором встречаются россиянин Андрей Рублев и чилиец Алехандро Табило.