Россиянин Андрей Рублёв (16‑я ракетка мира) легко обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (56) со счётом 6:1, 6:2 в четвертьфинале турнира серии ATP‑250 в шведском Бостаде.

Андрей Рублёв globallookpress.com

Соперники были на корте ровно час. За это время Рублёв выполнил 5 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 4 брейк‑пойнта из 8. Его соперник не сделал в игре эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк‑пойнт, заработанный в матче.

Теперь в полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Алехандро Табило (Чили) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).