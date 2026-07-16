Норвежский теннисист Каспер Рууд (13‑я ракетка мира) сломил сопротивление португальца Жайме Фарии (92) во втором круге турнира серии ATP‑250 в швейцарском Гштааде.

Капсер Рууд globallookpress.com

Матч завершился со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 в пользу Рууда и продолжался 2 часа 31 минуту. За это время норвежец 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк‑пойнта из 13.

На счету его соперника — 6 эйсов, 4 двойные ошибки, 1 реализованный брейк‑пойнт из 6.

В третьем круге соперником Рууда будет аргентинец Хуан‑Мануэль Серундоло (45).