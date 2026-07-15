Девятая ракетка мира Флавио Коболли не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-250 в Умаге.

Флавио Коболли globallookpress.com

Итальянец в двух сетах проиграл Роману Андресу Бурручаге из Аргентины со счетом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Коболли два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух. Его соперник Бурручага сделал три эйса, две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Следуюшим соперником Бурручаги на турнире станет победитель в матче между Пабло Карреньо Бустой и Камило Уго Карабельей.