Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова проиграла гречанке Марии Саккари в матче 1-го круга турнира в Афинах.

Полина Кудерметова globallookpress.com

Кудерметова (109-я ракетка мира) уступила представительнице Греции (37-я ракетка мира) со счетом — 0:6, 6:7 (1:7). Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

За весь матч Кудерметова сделала 3 эйса и реализовала два брейк-поинта из двух. Саккари допустила одну двойную ошибку при 5-и реализованных брейк-поинтах.

После этого матча Кудерметова завершила свое выступление на турнире, а Саккари во 2-м круге встретится с победительницей встречи между немкой Миной Ходжич и британкой Хэрриет Дарт.