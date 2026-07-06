Итальянский теннисист Флавио Коболли одолел австралийца Алекса де Минора в матче 4-го круга Уимблдона.

Алекс де Минор globallookpress.com

Итальянец (10-я ракетка мира) одержал победу над представителем Австралии (6-я ракетка мира) со счетом — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

За весь матч Коболли сделал 3 эйса и допустил 5 двойных ошибок. Де Минор реализовал 4 брейк-поинта из семи и допустил пять двойных ошибок.

После этого матча Коболли пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026, где сыграет против победителя встречи Григор Димитров (Болгария) — Артур Фери (Великобритания).