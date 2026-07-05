Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Флавио Коболли в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.65.
Де Минор
Алекс вышел в 1/8 финала британского мэйджора третий год подряд и четвертый раз в карьере.
В прошлом сезоне австралийский теннисист проиграл на этой стадии Новаку Джоковичу, а в 2024-м — одержал победу над Артуром Фисом.
В первом раунде текущего турнира Де Минор разгромил аргентинца Романа Андреса Бурручагу — 7:6, 6:1, 6:0.
Во втором круге его соперником был француз Адриан Маннарино — 6:3, 6:2, 6:2.
В третьем раунде Де Минор одержал победу над американцем Закари Свайдой — 6:2, 5:7, 6:2, 6:4.
Де Минор сыграл на двух травяных турнирах перед Уимблдоном. В Хертогенбосе австралиец дошел до финала (проиграл в решающем матче поляку Камилю Майхшаку), а на «пятисотнике» в Лондоне — до четвертьфинала.
Среди лучших результатов Алекса в 2026-м — победа на «пятисотнике» в Роттердаме и четвертьфинал Australian Open.
Коболли
Флавио второй год подряд вышел в четвертый круг Уимблдона.
В прошлом сезоне итальянский теннисист добрался до четвертьфинала на британском мэйджоре, обыграв в 1/8-й хорвата Марина Чилича.
В первом круге текущего турнира у Коболли был нервный матч против аргентинца Мариано Навоне — 1:6, 7:6, 3:6, 7:6.
Во втором раунде его соперником был австралиец Джеймс Дакворт — 7:5, 3:6, 7:6, 6:1.
В третьем круге Коболли одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым — 0:6, 7:6, 6:7, 6:2, 6:2.
Флавио сыграл лишь один матч на траве перед Уимблдоном. В середине июня он проиграл Фрэнсису Тиафо на «пятисотнике» в Галле. Это был его первый матч после Ролан Гаррос, на котором он дошел до финала.
Ранее в этом году Коболли выиграл «пятисотник» в Акапулько и дошел до финала в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.26, победу Коболли букмекеры предлагают за 3.84.
Прогноз: категорически не согласны с тем, что Де Минора считают явным фаворитом в этом матче. Более того, вообще не удивимся, если Коболли уверенно обыграет австралийца.
Рекомендуемая ставка: победа Коболли с форой по сетам (-1,5) за 5.65.