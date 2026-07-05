прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона, ставка за 5.65

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Флавио Коболли в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.65.

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Де Минор

Алекс вышел в 1/8 финала британского мэйджора третий год подряд и четвертый раз в карьере.

В прошлом сезоне австралийский теннисист проиграл на этой стадии Новаку Джоковичу, а в 2024-м — одержал победу над Артуром Фисом.

В первом раунде текущего турнира Де Минор разгромил аргентинца Романа Андреса Бурручагу — 7:6, 6:1, 6:0.

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Во втором круге его соперником был француз Адриан Маннарино — 6:3, 6:2, 6:2.

В третьем раунде Де Минор одержал победу над американцем Закари Свайдой — 6:2, 5:7, 6:2, 6:4.

Де Минор сыграл на двух травяных турнирах перед Уимблдоном. В Хертогенбосе австралиец дошел до финала (проиграл в решающем матче поляку Камилю Майхшаку), а на «пятисотнике» в Лондоне — до четвертьфинала.

Среди лучших результатов Алекса в 2026-м — победа на «пятисотнике» в Роттердаме и четвертьфинал Australian Open.

Коболли

Флавио второй год подряд вышел в четвертый круг Уимблдона.

В прошлом сезоне итальянский теннисист добрался до четвертьфинала на британском мэйджоре, обыграв в 1/8-й хорвата Марина Чилича.

В первом круге текущего турнира у Коболли был нервный матч против аргентинца Мариано Навоне — 1:6, 7:6, 3:6, 7:6.

Во втором раунде его соперником был австралиец Джеймс Дакворт — 7:5, 3:6, 7:6, 6:1.

В третьем круге Коболли одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым — 0:6, 7:6, 6:7, 6:2, 6:2.

Флавио сыграл лишь один матч на траве перед Уимблдоном. В середине июня он проиграл Фрэнсису Тиафо на «пятисотнике» в Галле. Это был его первый матч после Ролан Гаррос, на котором он дошел до финала.

Ранее в этом году Коболли выиграл «пятисотник» в Акапулько и дошел до финала в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.26, победу Коболли букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: категорически не согласны с тем, что Де Минора считают явным фаворитом в этом матче. Более того, вообще не удивимся, если Коболли уверенно обыграет австралийца.

5.65 Победа Коболли с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.65 на матч Де Минор — Коболли принесёт чистый выигрыш 4650₽, общая выплата — 5650₽

Рекомендуемая ставка: победа Коболли с форой по сетам (-1,5) за 5.65.