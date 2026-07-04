Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Уимблдоне-2026. В матче третьего круга 22-я ракетка мира проиграл итальянцу Флавио Коболли, который занимает 10-е место в рейтинге.
Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6 и продолжалась 4 часа. За это время Хачанов выполнил 12 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 15. Коболли 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и выиграл четыре брейк-пойнта из 10.
В четвертом раунде Флавио Коболли сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.