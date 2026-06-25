Россиянка Анастасия Гасанова выиграла у латвийки Дарьи Семенистой в финале квалификации Уимблдона.

Анастасия Гасанова globallookpress.com

Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут и завершили встречу со счетом 6:4, 6:2 в пользу 210-й ракетки мира.

Гасанова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Семенистой ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Благодаря победе 27-летняя Гасанова смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании. Ее соперница по первому кругу станет известена позже.