25-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале турнира ATP-250 на Мальорке.

«Я знал, что Григор будет очень сложным соперником. Он очень хорошо использует резаный удар слева, поэтому принимать мяч ниже уровня колен совсем непросто.

В начале матча было нелегко, но по ходу встречи мячи становились более удобными для игры, поэтому я понимал, что у меня появится возможность действовать более агрессивно и чаще атаковать», — цитирует Давидович-Фокину пресс-служба АТР.

В полуфинале турнира испанский теннисист сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.