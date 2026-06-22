32-я ракетка мира Елена Остапенко вышла во второй круг турнира WTA-250 в Истбурне.

Елена Остапенко globallookpress.com

Латвийка в двух сетах обыграла британку Франческа Джонс со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 3 минуты. За это время Остапенко трижды подала навылет, столько же раз совершила двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из шести. На счету Джонс один эйс, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде турнира Остапенко сыграет с победительницей встречи между двумя венгерскими теннисистками Панной Удварди и Анной Бондарь.