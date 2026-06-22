Двадцатая ракетка мира Анна Калинская одержала победу в матче первого круга турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.

Анна Калинская globallookpress.com

Россиянка в двух сетах австрийку Синью Краус со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 13 минут. На счету Калинской четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-поинтов из девяти. Краус сделала две подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трех.

В следующем круге Калинская встретится с победительницей матча между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой-Габриэлой Русе (Румыния).