Представительница Филиппин Александра Эала прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 6:4 в четвертьфинале турнира в Берлине.

Элина Свитолина globallookpress.com

«Элина — настоящий боец, и я видела это много раз. Я слежу за ней с детства, поэтому для меня большая честь, что сегодня я смогла сыграть с ней. Я действительно восхищаюсь ею. Она мама, и мне кажется, что она ведёт себя с такой элегантностью и силой. Мне очень повезло, что сегодня у меня был этот матч», — сказала Эала в интервью на корте.

В полуфинале Эала встретится с Линдой Носковой из Чехии.