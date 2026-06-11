Российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, как проходили ее тренировки перед финальным матчем с полькой Майей Хвалиньской на «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева globallookpress.com

«На тренировке мы специально готовились именно к тому, как Майя будет играть. Попросили спарринга-левшу, чтобы он миксовал скорость, резаные, укороченные, все эти свечки. 1 час 20 минут мы провели на корте и всё это время делали то, что она делает на корте», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Напомним, Мирра, являющийся первой ракеткой России, выиграла ТБШ впервые в карьере.