Российская теннисистка Мирра Андреева не примет участия в турнире категории WTA-500 в Берлине, который состоится с 15 по 21 июня.

Мирра Андреева globallookpress.com

Об отказе шестой ракетки мира от выступления сообщили организаторы соревнований.

«Сообщаем, что Мирра снялась с нашего турнира. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне и надеемся скоро увидеться!» — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Напомним, что 6 июня 19-летняя Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2026. В финальном матче россиянка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску и завоевала первый в карьере титул турнира «Большого шлема».