121-я ракетка мира Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне.

Полина Кудерметова globallookpress.com

Теннисистка из Узбекистана в двух сетах уступила чешке Мари Боузковой (42) со счетом 0:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. По ходу матча Боузкова сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Кудерметова подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Боузкова сыграет с победительницей матча между Микой Стойсавлевич (Великобритания) и Донной Векич (Хорватия).