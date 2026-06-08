Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о первой в своей карьере победе на ТБШ. Ранее Зверев выиграл «Ролан Гаррос», одолев в решающем матче итальянца Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Александр Зверев globallookpress.com

«Теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом "Большого шлема", и никто не сможет у меня это отнять. Это дает мне некоторую свободу: возможно, мой разум будет спокойнее в финале, даже если я проиграю, я все равно останусь чемпионом "Большого шлема".

Этот трофей очень важен для меня, потому что если бы я проиграл, моя уверенность сильно бы упала. Но теперь, когда я выиграл, я чувствую, что могу сделать это снова», — цитирует Зверева Punto de Break.