Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает укреплять свои позиции в мировом рейтинге WTA. Благодаря успешному выступлению на последних турнирах, включая победу на «Ролан Гаррос», спортсменка поднялась сразу на две позиции и теперь занимает шестое место в мировой классификации.

Мирра Андреева globallookpress.com

Положительная динамика наблюдается и у других представительниц России. Диана Шнайдер улучшила своё положение и поднялась на 16-ю строчку рейтинга. В то же время Екатерина Александрова потеряла одну позицию и теперь располагается на 17-м месте. Анна Калинская сохраняет место в первой двадцатке, занимая 20-ю строчку.

Людмила Самсонова опустилась на 35-ю позицию, тогда как Анастасия Захарова находится на 85-м месте мирового рейтинга.

Первую строчку рейтинга WTA удерживает белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина, а тройку сильнейших замыкает полька Ига Швёнтек. Также в пятёрку лучших входят американские спортсменки Джессика Пегула и Аманда Анисимова.