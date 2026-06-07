Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Шамиль Тарпищев globallookpress.com

«Андреева показала очень цельную игру в четвертьфинале и полуфинале "Ролан Гаррос" — настоящий взрослый женский теннис, в котором играла психологически ровно, всё время поддавливала, где надо — отыгрывала, где надо — рисковала. Мне очень понравились её последние три игры, можно дать очень высокую оценку. Мирра стала настоящим взрослым мастером», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что Мирра Андреева смогла выиграть «Ролан Гаррос», в финале в двух сетах победив польку Майю Хвалиньскую.