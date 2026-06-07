Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался о победе Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». В финале она обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Я считаю, что победа Мирры Андреевой — это победа даже не года, а десятилетия. Выиграть "Ролан Гаррос" в 19 лет — это абсолютно фантастическая история. У соперницы из Польши не было никаких шансов в финале. Андреева показала хладнокровие и выдержку. И, конечно, ей помог олимпийский опыт Парижа‑2024, где были завоеваны серебряные медали в парном разряде.

Без поражений нет побед! Мирра Андреева вписала свое имя золотыми буквами в историю мирового и российского спорта», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».