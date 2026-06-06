Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Я невероятно рада и горда за Мирру и за то, как она провела этот турнир и финал! В этом финале на ней как будто было давление всего мира, все ждали и говорили, что она должна. Но одно дело говорить, а другое — сделать. Мирра тактически грамотно провела этот матч, показала всем, как надо играть против теннисистки такого плана. Хвалиньска на грунте показала невероятное разнообразие в теннисе, с ней было очень неудобно играть. Поздравляю Мирру! Это великий день для неё самой, её семьи, команды и для всех нас! Мы этого очень долго ждали», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Россиянка выиграла в решающей встрече польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

Для 19-летней Андреевой эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».