Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился эмоциями от победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Первый турнир "Большого шлема"! Это будет уже запротоколировано. Мы все очень рады за Мирру. Начало матча было не очень, но это объяснимо — всё-таки первый финал, нервничала. Со счёта 3:3 во втором сете — молодец: начала играть в тот теннис, в который должна была. В начале матча был сумбур. Может, там действительно было так ветрено, что доставляло ей дискомфорт. В любом случае — молодец! Мы искренне рады за Мирру. Я безумно счастлив её успехом», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Россиянка выиграла в решающей встрече польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

Для 19-летней Андреевой эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».