Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась по поводу выступления на Открытом чемпионате Франции-2026.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Шнайдер добралась до 1/2 финала, где в двух партиях уступила Майе Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

«Какие невероятные две недели на "Ролан Гаррос" — я впервые в карьере вышла в полуфинал! Очень горжусь всей работой и самоотдачей, которые мы вложили в это вместе с моим тренером. Спасибо всем за поддержку и теплые сообщения.

Также поздравляю Майю Хвалиньску с потрясающим выступлением. Полностью заслуженная победа», — написала спортсменка в соцсетях.

В финале «Ролан Гаррос» польская теннисистка сыграет с другой россиянкой — Миррой Андреевой.