Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между россиянкой Миррой Андрееевой и полькой Майей Хвалиньской.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Мирра Андреева — явный фаворит финала. Но турнир стал непредсказуем: сенсаций необъяснимо много. Как будто все сравнялись по уровню — коронок ни у кого нет. Мирре нужно завершать розыгрыши, не бояться идти к сетке, играть активно. Полька будет бегать и возвращать мячи — её надо переигрывать. Она держит мяч чуть дольше других — и всё. Ничего экстраординарного», — цитирует Ольховского «Советский спорт».

Финальный поединок между спортсменками состоится завтра, 6 июня. Начало — в 16:00 мск.