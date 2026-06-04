Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла Майе Хвалиньской из Польши в полуфинале «Ролан Гаррос».

Диана Шнайдер globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась поражением нашей соотечественницы с результатом 6:7 (4:7), 4:6.

Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хвалиньской ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале Хвалиньская сыграет против россиянки Мирры Андреевой, которая до этого выиграла у украинки Марты Костюк.