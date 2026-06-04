Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче против Майи Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева globallookpress.com

«Очевидно, она показывает невероятный теннис эти две недели. Даже три, потому что она прошла через квалификацию. Будет очень зрелищно и интересно, потому что я с ней никогда не встречалась. Для нас обеих это будет очень новый матч. Я не особо знаю, как она играет, ее стиль. Мы постараемся подготовиться к финалу как можно лучше», — цитирует Андрееву пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, что матч между Андреевой и Хвалиньской состоится в субботу, 6 июня.