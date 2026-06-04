Польская теннисистка Майя Хвалиньская высказалась о победе над Дианой Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос».

Майя Хвалиньская globallookpress.com

«Это похоже на сон, честно говоря. Я не понимаю, что происходит. Не знаю, что сказать. Я просто очень счастлива. Так сложно играть против лучших теннисисток мира день за днем, но это "Большой шлем", так что ты должна выкладываться полностью и даже больше. Я ни на что не жалуюсь.

Финал против Андреевой? За игрой Мирры я немного наблюдала. Они играли перед нами, так что я видела ее игру — она была невероятной. Это просто еще один отличный опыт для меня. Я обязательно выложусь на все сто. Это финал Большого шлема», — приводит слова Хвалиньской пресс-служба WTA.

Напомним, что финал «Ролан Гаррос» между Хвалиньской и Андреевой состоится в субботу, 6 июня.