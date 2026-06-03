Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026 года.

Анна Калинская globallookpress.com

Россиянка уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской (114-я ракетка мира) со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 55 минут.

За это время Калинская выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из одиннадцати брейк-пойнтов. Хвалиньская не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, но успешно реализовала семь из восьми брейк-пойнтов.

В полуфинале Ролан Гаррос года Майя Хвалиньская встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Дианой Шнайдер (Россия).