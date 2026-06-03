Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился эмоциями от выхода россиянки Дианы Шнайдер в полуфинал «Ролан Гаррос»-2026.

Диана Шнайдер globallookpress.com

«Я следил и не мог поверить! Со счёта 3:5 во втором сете… Арина не выиграла ни одного гейма, а Диана — десять геймов подряд. Я не знаю, я не могу это объяснить. Большая сенсация! Но это нам радостная сенсация. Честно говоря, вижу уже её в субботнем финальном матче. Не думаю, что польская теннисистка создаст ей проблемы. Стиль примерно одинаковый, но Диана умнее, мощнее и стабильнее. Я предрекаю ей легкую прогулку», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Россиянка была сильнее лучшей теннисистки мира Арины Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0.

В полуфинале турнира Шнайдер сыграет против польки Майей Хвалиньской.