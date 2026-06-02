Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свою победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2026.

Александр Зверев globallookpress.com

«Было тяжело. В первом сете у него был идеальный ритм, а у меня — нет. Я отвечал слишком коротко, много оборонялся.

Условия под крышей были совсем другими. Натяжение струн ощущалось иначе, отскок мяча был другим. Мяч не подпрыгивал так высоко, поэтому накрученные удары с форхенда уже не давали преимущества, и мне пришлось играть более плоско. В начале первого сета он играл потрясающе и переигрывал меня. Но потом я смог вернуться в игру. Он немного зажался, когда подавал на сет. Я воспользовался своими шансами, и после этого игра уже складывалась по моему сценарию», — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

Немецкий теннисист в трех сетах обыграл испанца Рафаэля Ходара со счетом 7:6, 6:1, 6:3.

За выход в финал турнира Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.