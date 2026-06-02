Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала выход Мирры Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос»-2026.

«Мирра очень уверенно провела этот матч, на одном дыхании. Было видно, как она настроена и сконцентрирована не отдавать ни одного розыгрыша. Несмотря на то, что ее соперница была намного опытнее, Мирра провела этот матч спокойнее и последовательнее. Когда надо было, она сыграла очень здорово. Хорошо, что на корте Андреева провела лишь два сета и не потратила лишних сил. В полуфинале они точно понадобятся», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Андреева в четвертьфинальной встрече обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с украинкой Мартой Костюк.