Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход Мирры Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос»-2026.

«Абсолютно заслуженная победа. Все идет как надо. Я заметил, что у нее большой прогресс идет, как она взяла к себе нового спарринг-партнера. Ее улучшение результатов связываю с этим. Следующий матч для нее будет самым тяжелым на турнире. Пожелаем ей хорошо отдохнуть и подготовиться к следующей встрече», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Андреева в четвертьфинальной встрече обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.