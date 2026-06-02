Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход Мирры Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос»-2026.

«Абсолютно заслуженная победа.  Все идет как надо.  Я заметил, что у нее большой прогресс идет, как она взяла к себе нового спарринг-партнера.  Ее улучшение результатов связываю с этим.  Следующий матч для нее будет самым тяжелым на турнире.  Пожелаем ей хорошо отдохнуть и подготовиться к следующей встрече», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Андреева в четвертьфинальной встрече обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.