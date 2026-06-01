Российский теннисист Андрей Рублев уступил Якубу Меншику из Чехии в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Соперники провели на корте 3 час 48 минут, а наш соотечественник проиграл со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

Меншик сделал 13 эйсов, допустил девять двойных ошибок и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 18 заработанных. Рублев подал навылет восемь раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных.

В четвертьфинале Меншик сыграет с сильнейшим в паре Каспер Рууд (Норвегия) — Жоао Фонсека (Бразилия).