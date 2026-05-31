Румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о втором выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в карьере.  Первый был 17 лет назад.

Сорана Кырстя

«17 лет назад я была ребёнком.  Только пришла в тур и на самом деле не до конца понимала, что происходит.  Просто играла и начинала свою карьеру.

Сейчас у меня за плечами огромный опыт.  Я повзрослела как игрок и как человек.  Чувствую себя совершенно иначе.  Это совсем иная ситуация, но тоже очень красивая.  Очень благодарна за всё, что происходит, и очень счастлива видеть, как я эволюционировала за эти годы», — сказала Кырстя на пресс-конференции.

Напомним, что в 1/4 финала французского мэйджора Кырстя сразится с россиянкой Миррой Андреевой.