Румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о втором выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в карьере. Первый был 17 лет назад.

«17 лет назад я была ребёнком. Только пришла в тур и на самом деле не до конца понимала, что происходит. Просто играла и начинала свою карьеру.

Сейчас у меня за плечами огромный опыт. Я повзрослела как игрок и как человек. Чувствую себя совершенно иначе. Это совсем иная ситуация, но тоже очень красивая. Очень благодарна за всё, что происходит, и очень счастлива видеть, как я эволюционировала за эти годы», — сказала Кырстя на пресс-конференции.

Напомним, что в 1/4 финала французского мэйджора Кырстя сразится с россиянкой Миррой Андреевой.