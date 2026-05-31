В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Ходар (29‑я ракетка мира) переиграл в пяти сетах своего соотечественника Пабло Карреньо‑Бусту (89‑я ракетка) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Их противостояние длилось 3 часа 42 минуты. За это время Ходар подал навылет 3 раза, сделал аналогичное количество двойных ошибок и сумел реализовать 8 брейк‑пойнтов из 11.

Карреньо‑Буста сделал по три эйса и три двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк‑пойнта из 14.

19‑летний испанец в четвертьфинале французского мэйджора сразится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды).