Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над Хиль Тайхманн в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Я была очень сфокусирована, пыталась играть агрессивно и сказала себе, что не могу ошибаться так, как на первой неделе. Очень довольна тем, как играла сегодня.

Дополнительное давление? Сейчас ― нет. Я просто счастлива, что играю в хороший теннис. Может, завтра это изменится, но не сейчас», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

В четвертьфинале французского мэйджора Андреева сыграет с румынкой Сораной Кырстя.