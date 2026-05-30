Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, успешно преодолела третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026, выйдя в 1/8 финала.

В матче третьего круга она уверенно обыграла австралийскую спортсменку Дарью Касаткину, занимающую 53-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:0, 7:5. Поединок продолжался всего 1 час 16 минут.

В этой встрече Соболенко выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Касаткина, отметилась одним эйсом, четырьмя двойными ошибками и одним реализованным брейк-пойнтом из двух попыток.

В следующем круге соревнований Арина Соболенко встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой.