В следующем раунде соревнований Осака сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) — Дарья Касаткина (Австралия).

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. В её рамках Осака 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Йович четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Японка в трех сетах обыграла американку Иву Йович со счетом 7:6, 6:7, 6:4.

Шестнадцатая ракетка мира Наоми Осака одержала победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос»-2026.

