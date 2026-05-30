Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свое поражение в матче третьего круга турнира «Ролан Гаррос» против нидерландца Йеспера де Йонга.

«Не стараюсь привязываться к поражениям.  Обидно.  Я старался.  Играли долго, хотел выиграть.  Надо на этом не зацикливаться.  Я люблю теннис, свой спорт.

Поэтому тяжёлые поражения стараюсь ментально проще переносить именно из-за такого настроя.  Правильнее и легче делать так.  Сезон длинный.  Если на каждом поражении зацикливаться, можно никуда не уехать, а в яму упасть», — сказал Хачанов Чемпионату.

Российский теннисист (15-я ракетка мира) завершил свое выступление на турнире.  Де Йонг пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет против победителя матча между Кентеном Алисом и Александром Зверевым.