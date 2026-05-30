Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свое поражение в матче третьего круга турнира «Ролан Гаррос» против нидерландца Йеспера де Йонга.

«Не стараюсь привязываться к поражениям. Обидно. Я старался. Играли долго, хотел выиграть. Надо на этом не зацикливаться. Я люблю теннис, свой спорт.

Поэтому тяжёлые поражения стараюсь ментально проще переносить именно из-за такого настроя. Правильнее и легче делать так. Сезон длинный. Если на каждом поражении зацикливаться, можно никуда не уехать, а в яму упасть», — сказал Хачанов Чемпионату.

Российский теннисист (15-я ракетка мира) завершил свое выступление на турнире. Де Йонг пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет против победителя матча между Кентеном Алисом и Александром Зверевым.