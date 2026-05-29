Российский теннисист Карен Хачанов проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу в третьем круге турнира «Ролан Гаррос».

Россиянин (15-я ракетка мира) уступил представителю Нидерландов (106-я ракетка мира) со счетом — 5:7: 7:5, 2:6, 7:6, 2:6. Игра продолжалась 4 часа 22 минуты.

За весь матч Хачанов сделал 15 эйсов и реализовал 3 брейк-поинта из 13-и возможных. Де Йонг допустил 9 двойных ошибок при 7-и реализованных брейк-поинтах.

По итогам этого противостояния де Йонг пробился в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», где сыграет с победителем матча между Кентеном Алисом и Александром Зверевым.