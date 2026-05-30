Российская теннисистка Анна Калинская рассказала о непростых погодных условиях во время матча третьего круга турнира «Ролан Гаррос» против колумбийки Камилы Осорио.

Напомним, что россиянка (24-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Колумбии (86-я ракетка мира) со счетом — 6:3, 0:6, 6:2.

«Жара меня прибила.  Мне стало плохо ещё в первом сете, почувствовала головокружение и слабость.  Хорошо, что получилось его выиграть.  Потом решила освежиться, но совсем не помогло.  Во втором сете на 4:0 я уже отпустила ситуацию, потому что мне было плохо, вызвала физио.

По шкале было плохо на 8,5 из 10.  Рада, что удалось победить и собраться на третий сет.  Помогла судья, потому что она спросила, как я себя чувствую, потому что уже говорить не могла.  Мне принесли кучу льда, воды и электролитов», — сказала Калинская Чемпионату.

В четвертом круге турнира «Ролан Гаррос» Калинская сразится с победительницей матча между Кори Гауфф и Анастасией Потаповой.