Российская теннисистка Анна Калинская рассказала о непростых погодных условиях во время матча третьего круга турнира «Ролан Гаррос» против колумбийки Камилы Осорио.

Напомним, что россиянка (24-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Колумбии (86-я ракетка мира) со счетом — 6:3, 0:6, 6:2.

«Жара меня прибила. Мне стало плохо ещё в первом сете, почувствовала головокружение и слабость. Хорошо, что получилось его выиграть. Потом решила освежиться, но совсем не помогло. Во втором сете на 4:0 я уже отпустила ситуацию, потому что мне было плохо, вызвала физио.

По шкале было плохо на 8,5 из 10. Рада, что удалось победить и собраться на третий сет. Помогла судья, потому что она спросила, как я себя чувствую, потому что уже говорить не могла. Мне принесли кучу льда, воды и электролитов», — сказала Калинская Чемпионату.

В четвертом круге турнира «Ролан Гаррос» Калинская сразится с победительницей матча между Кори Гауфф и Анастасией Потаповой.