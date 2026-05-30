Экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини, ныне занимающий 105-е место в рейтинге ATP, вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Итальянец в пяти сетах обыграл аргентинца Франсиско Комесанью со счетом 7:6, 5:7: 6:7, 6:4, 7:6.

Встреча спортсменов продолжалась 5 часов 16 минут. По ходу матча Берреттини подал навылет 20 раз, сделал три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Комесанья сделал также 20 эйсов, допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Берреттини сыграет с победителем матча между Хуан-Мануэлем Серундоло (Аргентина) и Мартином Ландалусом (Испания).